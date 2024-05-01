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Больше не неприкасаемый: Атлетико готов продать Облака

В Мадриде уже определились с возможной заменой словенца.
Сегодня, 19:35
Ян Облак / Getty Images
Ян Облак / Getty Images

Ян Облак проводит свой десятый сезон в составе Атлетико. Он же потенциально может стать для него последним в Мадриде.

Как сообщает AS, "матрасники" больше не считают 31-летнего словенца неприкасаемым, а потому они готовы летом рассмотреть предложения по вратарю.

На решение клуба повлияло несколько факторов. Облак - самый высокооплачиваемый игрок в составе Атлетико (20,8 миллиона евро в год). Его контракт рассчитан до лета 2028 года и в нем прописаны отступные в размере 120 миллионов.

К тому же, последние несколько лет Ян не отличается прежней стабильностью, что часто сказывается на результатах команды.

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По информации источника, в качестве замены клуб рассматривает голкипера Валенсии Георгия Мамардашвили. Из-за финансовых трудностей "летучие мыши" могут согласиться на 25 миллионов за 23-летнего грузина.

В нынешнем сезоне Ян Облак провел 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 64 гола и 12 раз отстоял на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ян Облак

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