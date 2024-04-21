Атлетико договорился о продлении контракта с Гризманном

Мадридский клуб решил оставить в своих рядах ключевого игрока.

Атлетико планирует продлить контракт с нападающим Антуаном Гризманном.

По информации журналиста Руди Галетти, мадридцы намерены подписать новое соглашение с 33-летним форвардом в ближайшие месяцы.

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Обе стороны постоянно находятся в контакте по этому вопросу, и клуб видит во французе ключевого игрока на будущее.

Напомним, срок действующего контракта Гризманна с "матрасниками" истекает в июне 2026 года.

В текущем сезоне на счету француза 13 голов и 6 ассистов в 27 матчах Ла Лиги.

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