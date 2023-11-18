Экс-форвард сборной Англии: ФФП защищает только элитные клубы

Оуэн высказался по ситуации с Эвертоном.

Майкл Оуэн также высказался по поводу наказания Эвертону, раскритиковав финансовый фэйр-плей.

Напомним, ливерпульский клуб был лишен 10 очков за несоблюдение ФФП, а теперь ему ееще и грозит иск от клубов из Чемпионшипа.

Экс-игрок сборной Англии не стал разбираться, виноваты ли "ириски", однако раскритиковал ФФП за его однобокие механизмы работы.

"Вопрос о том, заслуживает ли Эвертон вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов.

ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции", – написал Оуэн в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити готов вести переговоры о дальнейшей аренде Канселу, но с одним условием.

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