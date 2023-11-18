iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард сборной Англии: ФФП защищает только элитные клубы

Оуэн высказался по ситуации с Эвертоном.
Сегодня, 14:46
Майкл Оуэн / Getty Images
Майкл Оуэн / Getty Images

Майкл Оуэн также высказался по поводу наказания Эвертону, раскритиковав финансовый фэйр-плей.

Напомним, ливерпульский клуб был лишен 10 очков за несоблюдение ФФП, а теперь ему ееще и грозит иск от клубов из Чемпионшипа.

Экс-игрок сборной Англии не стал разбираться, виноваты ли "ириски", однако раскритиковал ФФП за его однобокие механизмы работы.

"Вопрос о том, заслуживает ли Эвертон вычета очков или нет, – спорный, но мне никогда не нравился ФФП. Определенно есть лучший способ защитить будущее клубов.

ФФП защищает элитные клубы и практически лишает догоняющие команды шансов на создание конкуренции", – написал Оуэн в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити готов вести переговоры о дальнейшей аренде Канселу, но с одним условием

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Оуэн

Статьи по теме

Экс-форвард сборной Англии назвал позором слова Артеты о судействе Экс-форвард сборной Англии назвал позором слова Артеты о судействе
"Я бы удивился, если бы он не выиграл Золотой мяч": Экс-игрок Реала назвал своего фаворита "Я бы удивился, если бы он не выиграл Золотой мяч": Экс-игрок Реала назвал своего фаворита
Экс-форвард Манчестер Юнайтед раскритиковал Зинченко за провальную игру против Ланса Экс-форвард Манчестер Юнайтед раскритиковал Зинченко за провальную игру против Ланса
Экс-игрок сборной Англии: Давно задаюсь вопросом, почему с Магуайра все смеются Экс-игрок сборной Англии: Давно задаюсь вопросом, почему с Магуайра все смеются
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 115:52
Сайнс - о штрафе: Честно говоря, я ожидал от Формулы-1 большего
Биатлон15:25
Насыко выиграл контрольный спринт на Гран-при Финляндии
Украина15:11
Суперлига: Галичина в дополнительное время одолела Ровно
Европа15:06
Звезда Реала выбыл на длительный срок
Евро-202414:50
"На карту будет поставлено все": Эль-Шаарави высказался о матче с Украиной
Европа14:46
Экс-форвард сборной Англии: ФФП защищает только элитные клубы
Бокс14:35
"Мне не очень он нравится": Усик раскритиковал боксера, который проведет бой в Саудовской Аравии
Футбол14:17
"Криштиану на маленьком велосипеде": Джорджина показала милые моменты семейной жизни
Другие страны14:10
Чемпионат мира по футболу U-17: Германия и Мексика разгромили Венесуэлу и Новую Зеландию
Украина13:58
Украина U-19 сенсационно проиграла Косово в отборе Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK