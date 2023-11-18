iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Сити готов продлить аренду Канселу при одном условии

"Горожане" намерены окончательно расстаться с игроком.
Сегодня, 12:34
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона намерена попытаться продлить аренду Жоау Канселу еще на один сезон, пишет Diario Sport.

Напомним, что португалец играет за каталонцев по арендному соглашению. В этом сезоне у него два гола в десяти матчах.

Игрок нравится Хави и руководству клуба, потому Барса попроубет продлить аренду португальца еще хотя бы на один сезон.

А вот в Сити, которому принадлежит Канселу, на игрока наоборот не рассчитывают и хотят продать.

Потому "горожане" согласятся на продление аренды защитника при условии, что в договор будет включен пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что английские клубы попробуют зимой подписать Жоту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу

Статьи по теме

"Умер на 20 минут": лидер Челси посетил фаната, у которого случился сердечный приступ во время игры с Ман Сити "Умер на 20 минут": лидер Челси посетил фаната, у которого случился сердечный приступ во время игры с Ман Сити
Тер Штеген пропустит матчи сборной Германии Тер Штеген пропустит матчи сборной Германии
Руководство Барселоны уже выбрало преемника Хави Руководство Барселоны уже выбрало преемника Хави
Барселона готова обменяться футболистами с Ньюкаслом Барселона готова обменяться футболистами с Ньюкаслом
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:35
Середняки АПЛ поборються за экс-форварда Челси
НБА13:25
Стало известно, сколько пропустит Лень из-за травмы
Формула 113:07
Уильямс провел лучшую квалификацию за семь лет
Бокс13:05
"Его можно победить": Валлин назвал лучшего супертяжеловеса в мире
ММА12:40
Амосов прокомментировал свое первое поражение в карьере
Европа12:34
Ман Сити готов продлить аренду Канселу при одном условии
Бокс12:20
"Не прикасайся ко мне": Усик отреагировал на дерзкое поведение Фьюри
Формула 112:13
Хорнер - о квалификации: Такой результат мы ожидали
Бокс11:55
"Я там танцую и пою": Усик заявил, что залез в голову Фьюри
Украина11:49
Кривбасс подписал первого португальца в истории клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK