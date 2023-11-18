Ман Сити готов продлить аренду Канселу при одном условии

Барселона намерена попытаться продлить аренду Жоау Канселу еще на один сезон, пишет Diario Sport.

Напомним, что португалец играет за каталонцев по арендному соглашению. В этом сезоне у него два гола в десяти матчах.

Игрок нравится Хави и руководству клуба, потому Барса попроубет продлить аренду португальца еще хотя бы на один сезон.

А вот в Сити, которому принадлежит Канселу, на игрока наоборот не рассчитывают и хотят продать.

Потому "горожане" согласятся на продление аренды защитника при условии, что в договор будет включен пункт об обязательном выкупе за 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что английские клубы попробуют зимой подписать Жоту.

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