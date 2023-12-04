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Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем

Дела у форварда идут не лучшим образом.
Сегодня, 22:52
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Луис Суарес рассказал о состоянии своего здоровья, и, пожалуй, у форварда далеко н все хорошо.

Уругвайца все еще беспокоит колено, перед матчами ему приходится пить таблетки. Форварду уже сейчас приходится задумываться о том, что с ним будет через пару лет.

"Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.

Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну – на следующее утро, а еще пользуюсь Вольтареном за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я испытываю.

Мне нужно подумать о своем будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть", - приводит слова Суареса Infobae.

Ранее также сообщалось, что из-за травмы Барселона потеряла еще одного защитника.

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