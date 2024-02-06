Манчестер Юнайтед обозначил игроков для усиления состава

Летом Манчестер Юнайтед планирует вести более осторожную политику расходов, чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей, установленные в АПЛ.

Однако, "красные дьяволы" равно стремятся укрепить состав, основываясь на подписании игроков с истекающими контрактами. Об этом сообщает издание ESPN.

Среди приоритетов клуба - полузащитники Йозуа Киммих из Баварии и Кефрен Тюрам из Ниццы, а также форвард Джонатан Дэвид из Лилля.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду готовит щедрое предложение защитнику Манчестер Юнайтед.

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