Клуб Роналду готовит щедрое предложение защитнику Манчестер Юнайтед

Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ан-Наср заинтересован в подписании защитника Манчестер Юнайтед Рафаэля Варана и на данным момент является основным претендентом на игрока.

Как сообщает Daily Star, саудовский клуб хочет воссоединить 30-летнего француза с его бывшим одноклубником по Реалу и МЮ Криштиану Роналду и готовит ему заманчивое предложение. По информации источника, Ан-Наср готов платить защитнику 50 миллионов фунтов стерлингов (58,5 миллионов евро) в год.

Читай также: Варан хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Отмечается, что манкунианцы отказались от возможности продления контракта Варана еще на год и будут готовы его отпустить, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне французский защитник провел за МЮ во всех турнирах 21 матч и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует много заработать на продажах Антони и Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!