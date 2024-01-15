Варан хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед
Об этом, якобы, француз сам сообщил своим агентам.
Рафаэль Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед, утверждает Sky Sports.
Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что француз хочет заключить с манкунианцами новое соглашение.
Несмотря на то, что МЮ не захотел продлевать француза еще на сезон, сам Рафаэль сказал своим агентам, что хочет остаться в Манчестере.
При этом в данный момент Варана связывают с мадридским Реалом, саудовскими и французскими клубами.
Ранее также сообщалось, что МЮ придумал, как обогнать другие клубы в гонке за Олисе.
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