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Варан хочет продлить контракт с Манчестер Юнайтед

Об этом, якобы, француз сам сообщил своим агентам.
Сегодня, 15:01
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Рафаэль Варан хочет остаться в Манчестер Юнайтед, утверждает Sky Sports.

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что француз хочет заключить с манкунианцами новое соглашение.

Несмотря на то, что МЮ не захотел продлевать француза еще на сезон, сам Рафаэль сказал своим агентам, что хочет остаться в Манчестере.

При этом в данный момент Варана связывают с мадридским Реалом, саудовскими и французскими клубами.

Ранее также сообщалось, что МЮ придумал, как обогнать другие клубы в гонке за Олисе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан

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