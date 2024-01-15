МЮ придумал, как обойти другие клубы в гонке за вингером Кристал Пэлас

Однако не все в клубе хотят подписания француза.

Манчестер Юнайтед намерен выиграть гонку за Майкла Олисе, пишет ESPN.

Молодой француз интересует почти все английские гранды, но МЮ надеется выиграть эту гонку.

Для этого манкунианцы готовы предложить Кристал Пэлас большие деньги и Аарона Уан-Биссаку. Клуб недавно продлил с ним контракт, и, как утверждают некотрые инсайдеры, только для того, чтобы выгодно продать.

Напомним, что Уан-Биссака перешел в МЮ как раз из стана "орлов" за 50 млн фунтов.

Что интересно, не все в клубе разделяют идею подписания Олисе. Часть людей не уверена, что игрок подойдет клубу, вспоминая примеры того же Уан-Биссаки и Заа.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль готовится заменить своего второго номера.

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