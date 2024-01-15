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Ливерпуль вынужден готовится к смене своего второго номера

Келлехер устал смотреть футбол с лавки запасных.
Сегодня, 09:38
Куивин Келлехер / Getty Images
Куивин Келлехер / Getty Images

Куивин Келлехер намерен покинуть Ливерпуль в конце текущего сезона, пишет teamtalk.

Ирландец слишком хорош, чтобы постоянно сидеть под Алиссоном, а потому хочет сменить клуб, чтобы иметь постоянную игровую практику. Клопп запретил продавать Куивина зимой, но летом Ливерпуль уже не сможет его удержать.

Клуб будет готов расстаться с вратарем за примерно 20 млн евро, а пока основным кандидатом на подписание Келлехера является Селтик.

Также Ливерпуль уже присмотрел замену ирландцу, мерсисайдцы попробуют убедить присесть на лавку основного вратаря Сандерленда Энтони Паттерсона.

Паттерсону 24 года и он уже основной вратарь "черных котов", потому неизвестно, захочет ли англичанин отказаться от постоянной игровой пратики ради перехода в большой клуб.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти снова устроил неразбериху с вратарями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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