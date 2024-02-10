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Футбол

У Милана возникли неожиданные проблемы с основным вратарем

Меньян может повторить путь Доннаруммы.
Сегодня, 00:01
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Милан столкнулся с проблемой, связанной с Майком Меньяном, пишет Tuttomercatoweb.

"Россонери" решили продлить контракт со своим основным кипером и зашли в тупик. Француз отказался от предложенных условий.

Клуб предложил Меньяну 5 млн евро в год с учетом бонусов, но тот отказался, хотя это почти в два раза больше его текущей зарплаты.

Напомним, что ранее Милан не смог договориться по контракту с Джанлуиджи Доннаруммой, который ушел свободным агентом в ПСЖ.

Клуб не хочет повторения истории, потому если договориться с Меньяном не удастся, его продадут.

Ранее также сообщалось, что саудовский фонд хочет купить итальянский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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