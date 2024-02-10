iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Наполи хочет видеть у руля команды тренера Милана

Пиоли попал в сферу интересов неаполитанцев.
Сегодня, 09:50
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Согласно Calciomercato, главный тренер Милана Стефано Пиоли может перейти в Наполи в качестве замены Вальтеру Мадзарри.

После окончания текущего сезона предполагается, что Милан завершит сотрудничество с Пиоли, возможно, заменив его на Антонио Конте или других кандидатов.

Источник утверждает, что президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассматривает возможность приглашения Пиоли, высоко ценя его тактическую гибкость и успехи в Милане.

Ранее сообщалось, что президент Наполи признал, что ошибся, приняв отставку Спаллетти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

Статьи по теме

Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал
Милан планирует подписать воспитанника Интера Милан планирует подписать воспитанника Интера
У Милана возникли неожиданные проблемы с основным вратарем У Милана возникли неожиданные проблемы с основным вратарем
Черно-белый контраст: Милан представил четвертый комплект формы в двух вариантах Черно-белый контраст: Милан представил четвертый комплект формы в двух вариантах
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ММА13:24
Блогер Джейк Пол вызвал на бой бывшего чемпиона UFC
Европа13:18
Кубок Азии: Йордания и Катар сыграют в финале
Другие страны13:06
Кубок африканских наций: ЮАР и ДР Конго сыграют в бронзовом финале
Европа12:59
Партнер Забарного заинтересовал Ливерпуль и Тоттенхэм
Европа12:56
Реал - Жирона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
Европа12:51
Тренер Тоттенхэма жестко раскритиковал новое правило о синей карте
Бокс12:32
Теофимо Лопес-старший оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Европа12:27
Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал
Европа12:20
Милан планирует подписать воспитанника Интера
Бокс12:08
Хейни и Гарсия устроили драку после объявления боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK