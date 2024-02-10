Президент Наполи хочет видеть у руля команды тренера Милана

Согласно Calciomercato, главный тренер Милана Стефано Пиоли может перейти в Наполи в качестве замены Вальтеру Мадзарри.

После окончания текущего сезона предполагается, что Милан завершит сотрудничество с Пиоли, возможно, заменив его на Антонио Конте или других кандидатов.

Источник утверждает, что президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассматривает возможность приглашения Пиоли, высоко ценя его тактическую гибкость и успехи в Милане.

Ранее сообщалось, что президент Наполи признал, что ошибся, приняв отставку Спаллетти.

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