Севилья - Атлетико 1:0 обзор матча и результат игры 11.02.2024
"Матрасники" не могут одержать победу три матча подряд.
В воскресенье, 11 февраля, в рамках 24-го тура Ла Лиги Севилья принимала Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил форвард "бело-красных" Исаак Ромеро. 23-летний испанец отличился на 15-й минуте игры.
Таким образом, после 24-х туров Севилья занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка.
В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 48-ю баллами.
Статистика матча чемпионата Испании Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико 1:0
Гол: Ромеро, 15
Ожидаемые голы (XG): 1.48 - 1.46
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 7 - 5
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