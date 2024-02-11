Севилья - Атлетико 1:0 обзор матча и результат игры 11.02.2024

"Матрасники" не могут одержать победу три матча подряд.

В воскресенье, 11 февраля, в рамках 24-го тура Ла Лиги Севилья принимала Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард "бело-красных" Исаак Ромеро. 23-летний испанец отличился на 15-й минуте игры.

Таким образом, после 24-х туров Севилья занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка.

В свою очередь Атлетико идет на четвертой строчке с 48-ю баллами.

Статистика матча чемпионата Испании Севилья - Атлетико

Севилья - Атлетико 1:0

Гол: Ромеро, 15

Ожидаемые голы (XG): 1.48 - 1.46

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 9 - 16

Удары в створ: 6 - 5

Фолы: 7 - 5

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