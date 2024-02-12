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Ювентус - Удинезе 0:1 обзор матча и результат игры 12.02.2024

"Старая синьора" довольно неожиданно потеряла очки.
Вчера, 23:39
Ювентус - Удинезе / Getty Images
Ювентус - Удинезе / Getty Images

В понедельник, 12 февраля, в рамках 24-го тура Серии А Ювентус принимал Удинезе. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник Лаутаро Джанетти. Аргентинец отличился на 25-й минуте.

Таким образом, после 24-х туров Ювентус занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 балла.

В свою очередь Удинезе идет на 15-й строчке, набрав 22 очка.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Удинезе

Ювентус - Удинезе 0:1
Гол: Джанетти, 25

Ожидаемые голы (XG): 1.38 - 0.67
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 13 - 9

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