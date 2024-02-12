Ювентус - Удинезе 0:1 обзор матча и результат игры 12.02.2024
"Старая синьора" довольно неожиданно потеряла очки.
В понедельник, 12 февраля, в рамках 24-го тура Серии А Ювентус принимал Удинезе. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил защитник Лаутаро Джанетти. Аргентинец отличился на 25-й минуте.
Таким образом, после 24-х туров Ювентус занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 балла.
В свою очередь Удинезе идет на 15-й строчке, набрав 22 очка.
Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе 0:1
Гол: Джанетти, 25
Ожидаемые голы (XG): 1.38 - 0.67
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 13 - 9
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!