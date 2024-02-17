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Манчестер Сити - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии

Лондонцы "окопались" после своего забитого гола, но полноценно дотерпеть до финального свистка не смогли.
Сегодня, 21:33
Манчестер Сити - Челси / Getty Images
Манчестер Сити - Челси / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле встретился с Челси.

В первом тайме команды имели равнозначное количество опасных моментов. "Горожане" брали свое за счет долговременных комбинаций, а "синие" благодаря стремительным контратакам и именно у последних были более острые шансы.

Так, например на 22-й минуте Николас Джексон выбежал на рандеву с Эдерсоном, но не смог перебросить голкипера, чуть больше чем за 10 минут похожий момент возник у Рахима Стерлинга, но англичанину не удалось даже ударить по воротам.

Однако, свое Рахим все же взял свое ближе к концу тайма. На 42-й минуте у Стерлинга вновь возник момент и на этот раз он смог пробить и переиграть Эдерсона, открыв счет в матче.

Во втором тайме в начале интереснее выглядели "синие", но ближе к 60-й минуте коллектив Пепа Гвардиолы перехватил инициативу и любые попытки подопечных Маурисио Почеттино атаковать со временем прекратились.

Зато они фактически "окопались" в своей штрафной и раз за разом отбивались от навесов на Эрлинга Холанда. Это удавалось делать до 83-й минуты, а на 83-й один из таких навесов отскочил к Родри, который мощным ударом из пределов штрафной площадки сравнял счет.

Хозяева поля пытались вырвать ничью, и преимущественно после стандартных положений, моменты у них были, но ни одна атака так и не стала голевой.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Челси

Манчестер Сити - Челси 1:1

Голы: Родри, 83 - Стерлинг, 42

xG: 2.64 - 1.42
Удары: 32 - 9
Удары в створ ворот: 5 - 6
Владение мячом: 70% - 30%

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