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Гвардиола - о промахах Холанда: Я забил 11 голов за 11 лет карьеры, я не могу давать ему советы

По мнению испанского наставника, в игре против Челси не произошло ничего страшного.
Сегодня, 13:03
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити сумел избежать домашнего поражения от Челси (1:1), когда Родри сравнял счет на 83-й минуте матча 25-го тура АПЛ.

Это был не лучший вечер для форварда "горожан" Эрлинга Холанда. Норвежец нанес девять ударов по воротам "синих", показатель ожидаемых голов (xG) всех его ударов составил 1,71, однако ни один из них так и не оказался результативным.

После игры главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола заявил, что не ему давать советы своему подопечному, как забивать голы.

"Хорошо иметь девять ударов - в следующий раз он забьет. Я был футболистом на протяжении 11 лет и забил 11 голов. Какая статистика! Один гол за сезон. Я не тот, кто должен раздавать советы нападающим", - цитирует испанца Sky Sports.

"Мы создаем моменты, у нас были моменты и в следующий раз он забьет. Я его не виню. Это футбол, это люди".

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Ранее Пеп Гвардиола прокомментировал выступление своей команды в матче против Челси, отметив, что "горожане" играли в первом тайме ниже своего уровня.

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