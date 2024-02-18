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Гвардиола - о ничьей с Челси: Первый тайм мы играли ниже своего уровня

Испанец прокомментировал результат игры с "синими".
Сегодня, 01:00
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках центрального матча 25-го тура чемпионата Англии Челси не удержал победу над Ман Сити.

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола несмотря на ничью, которую удалось заработать, остался недовольным игрой своих подопечных, особенно в первом тайме.

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"Почеттино сказал, что доволен результатом? Хорошо, поздравляю, если он считает, что это хорошо для его команды.

Мы знали, что матч с Челси будет испытанием. Первый тайм мы провели не на уровне. Чтобы противостоять таким командам - надо качественно проводить все 90 минут, а не только один тайм", - сказал Гвардиола.

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