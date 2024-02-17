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Почеттино - о ничьей с Ман Сити: Очень хорошая игра. Я счастлив

Аргентинец считает, что его подопечные отлично себя показали.
Вчера, 22:42
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Англии Челси не удержал победу над Ман Сити.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино на послематчевой пресс-конференции заявил, что рад за своих подопечных несмотря на потерю очков.

"Очень хорошая игра, я доволен. Думаю, это тот дух, который мы хотим показывать. Работаем для этого. Считаю Сити лучшей командой в мире, и мы должны гордиться такой игрой против них.

Первый тайм был качественным - мы были агрессивными, шли вперед, выигрывали единоборства. Во втором соперник уже доминировал и заставлял наш обороняться глубже. Мы имели несколько шансов выиграть игру. Я счастлив, это хорошая ничья для нас. Против таких оппонентов важно быть смелыми и бороться во всех аспектах.

Переход на оборону во втором тайме? Мы решили не давать им слишком много пространства и привлечь еще одного центрбека. При игре с четверкой сзади они находили зоны, мы хотели попытаться остановить это. Было тяжело, потому что мы не смогли забить второй, а они сравняли.

Мы должны почувствовать, что можно победить Ливерпуль в финале Кубка лиги. Мы будем играть со второй лучшей командой мира. Вера - это самое главное. Надо восстановиться и подготовиться к финалу", - сказал Почеттино.

Отметим, что уже 25 февраля Челси поборется за Кубок английской лиги с Ливерпулем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Маурисио Почеттино

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