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Эмполи - Фиорентина: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Адзурри" добыли ничью благодаря голу своего зимнего новичка.
Сегодня, 18:03
Эмполи / Getty Images
Эмполи / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Италии Эмполи на своем поле встретился с Фиорентиной.

Для "адзурри" поединок начался не очень удачно, потому что уже на первой же минуте матча Эмануэль Гьяси получил желтую карточку за грубый фол.

Еще до перерыва гости смогли выйти вперед. На 29-й минуте отличился Лукас Бельтран с передачи Роландо Мандрагоры.

К началу второго тайма наставник хозяев Давиде Никола решил сделать тактические изменения, выпустив на поле зимнего новичка Эмполи Мбайе Ньянга, для которого этот матч стал лишь вторым в футболке новой команды.

29-летний сенегалец отблагодарил своего тренера за доверие уже через 10 минут, сравняв счет с пенальти и записав на свой счет уже третье голевое действие в двух играх.

До конца матча оба коллектива демонстрировали, что в этой встрече они играют на одном уровне и все закончилось закономерной ничьей со счетом 1:1.

Что касается украинского хавбека Виктора Коваленко, то он весь поединок просидел на скамейке запасных.

Статистика матча чемпионата Испании Эмполи - Фиорентина

Эмполи - Фиорентина 1:1

Голы: Ньянг, 56 - Бельтран, 28

xG: 0.99 - 0.84
Удары: 5 - 9
Удары в створ ворот: 4 - 4
Владение мячом: 39% - 61%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи

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