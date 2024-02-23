Форвард Реала пропустит несколько недель из-за травмы

Опций в атаке у "королевского клуба" стало еще меньше.

Мадридский Реал в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего единственного центрфорварда.

Как сообщает Фабрицио Романо, Хоселу выбыл на три недели из-за отека правого голеностопа. Испанец будет готов на 100% уже после международной паузы в марте, хотя "бланкос" надеются, что нападающий успеет восстановиться до паузы.

Таким образом, Хоселу пропустит матчи против Севильи, Валенсии, Сельты и Осасуны в Ла Лиге и ответную игру против РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов.

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В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 35 матчах Реала во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и четырьмя ассистами.

Ранее стало известно, что на такой же срок выбыл другой фактурный форвард - Расмус Хойлунд из Манчестер Юнайтед также получил травму.

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