Удар по Манчестер Юнайтед: разыгравшийся в последнее время Хойлунд получил травму
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Расмус Хойлунд получил мышечную травму.
По этой причине 21-летний датчанин будет недоступен ближайшие 2-3 недели. За это время манкунианцы сыграют против Фулхэма, Манчестер Сити и Эвертона в рамках АПЛ, а также против Ноттингем Форест в кубке Англии.
За последние два месяца Хойлунд стал главной ударной силой Манчестер Юнайтед, забив 8 голов в 8 матчах, в которых он принимал участие. Форвард не уходил с поля без гола в шести играх кряду.
В нынешнем сезоне Расмус Хойлунд принял участие в 30 матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
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Напомним, что для манкунианцев это уже второй удар по составу за неделю. Ранее стало известно, что в игре с Лутон Таун также мышечную травму получил Люк Шоу, который теперь рискует даже не поехать на Евро-2024.
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