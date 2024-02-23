Удар по Манчестер Юнайтед: разыгравшийся в последнее время Хойлунд получил травму

В следующих матчах Эрику тен Хагу придется обходиться без своего, по сути, единственного форварда.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о том, что Расмус Хойлунд получил мышечную травму.

По этой причине 21-летний датчанин будет недоступен ближайшие 2-3 недели. За это время манкунианцы сыграют против Фулхэма, Манчестер Сити и Эвертона в рамках АПЛ, а также против Ноттингем Форест в кубке Англии.

За последние два месяца Хойлунд стал главной ударной силой Манчестер Юнайтед, забив 8 голов в 8 матчах, в которых он принимал участие. Форвард не уходил с поля без гола в шести играх кряду.

В нынешнем сезоне Расмус Хойлунд принял участие в 30 матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 голов и две результативные передачи.

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Напомним, что для манкунианцев это уже второй удар по составу за неделю. Ранее стало известно, что в игре с Лутон Таун также мышечную травму получил Люк Шоу, который теперь рискует даже не поехать на Евро-2024.

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