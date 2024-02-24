Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед сыграют друг с другом во время предсезонной подготовки

Будущим летом Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед сыграют друг с другом в рамках предсезонного тура по США, сообщает The Athletic.

На футбольных полях Америки пройдут три товарищеские встречи при участии трех команд АПЛ:

27 июля, Лос-Анджелес, Соу-Фай Стэдиум: Арсенал - Манчестер Юнайтед

31 июля, Филадельфия, Линкольн Файнэншл Филд: Ливерпуль - Арсенал

3 августа, Колумбия, Южная Каролина, Уильямс-Брайс Стэдиум: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Стоит отметить, что для мерсисайдцев это будет первое турне по США за пять лет. Последний раз "красные" играли там в 2019 году, когда они посетили Индиану, Бостон и Нью-Йорк.

А вот "канониры" и "красные дьяволы" являются частыми гостями США, побывав там в прошлом году. К тому же, по информации источника, манкунианцы намерены в свое время объявить больше матчей предсезонной подготовки.

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Ранее стало известно, что некоторые звезды Ливерпуля и Манчестер Юнайтед могут продолжить свои карьеры в Саудовской Аравии.

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