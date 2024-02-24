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"Все началось как игра": Фаджоли рассказал, как он пришел к ставкам на футбол

Футболист-лудоман готовится вернуться на поле в конце сезона.
Сегодня, 12:00
Николо Фаджоли / Getty Images
Николо Фаджоли / Getty Images

В октябре 2023 года прогремел скандал при участии итальянских футболистов, которые делали ставки на матчи.

Одним из главных фигурантов дела стал хавбек Ювентуса Николо Фаджоли - 23-летний итальянец получил 8-месячную дисквалификацию, которая завершится в мае.

Фаджоли решил рассказать о своем пристрастии к азартным играм.

"Все началось со скуки из-за такого количества свободного времени. Это начинается как игра, а потом становится болезнью. Когда вы теряете деньги, вы хотите спрятать это от своих родителей, и поэтому это стало проблемой", - цитирует футболиста Николо Скира.

"Я не говорю, что я уже вышел из этого, это был, конечно, очень тяжелый период, и путешествие не заканчивается через 5 месяцев. Но я несомненно пытаюсь выйти из этого навсегда".

"Дисквалификация завершается 19 мая, а 26-го я надеюсь снова сыграть с Монцей. Я боялся, что Ювентус от меня откажется. Но весь клуб был близок ко мне. Я особенно благодарен Влаховичу, Гатти и Кьезе".

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Стоит отметить, что слова Фаджоли о поддержке со стороны клуба подтвердились еще в ноябре, когда "старая синьора" заключила с футболистом новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Николо Фаджоли

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