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Ювентус продлил контракт с игроком, который дисквалифицирован до конца сезона

Николо Фаджоли получил новое соглашение несмотря на участие в скандале со ставками.
Сегодня, 17:36
Николо Фаджоли / Getty Images
Николо Фаджоли / Getty Images

Итальянский Ювентус отметился довольно спорным решением.

Как сообщает пресс-служба "зебр", клуб связал свое будущее с Николо Фаджоли. Контракт с итальянцем будет действителен до лета 2028 года.

В данный момент Фаджоли отстранен от футбола из-за участия в скандале со ставками. Дисквалификация продлится 8 месяцев.

Отметим, что ранее сообщалось, что Николо предложили улучшенные условия по сравнению с минувшим соглашением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Николо Фаджоли

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