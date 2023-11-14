Ювентус продлил контракт с игроком, который дисквалифицирован до конца сезона

Николо Фаджоли получил новое соглашение несмотря на участие в скандале со ставками.

Итальянский Ювентус отметился довольно спорным решением.

Как сообщает пресс-служба "зебр", клуб связал свое будущее с Николо Фаджоли. Контракт с итальянцем будет действителен до лета 2028 года.

В данный момент Фаджоли отстранен от футбола из-за участия в скандале со ставками. Дисквалификация продлится 8 месяцев.

Отметим, что ранее сообщалось, что Николо предложили улучшенные условия по сравнению с минувшим соглашением.

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