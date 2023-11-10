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Ювентус подпишет новый контракт с игроком, который дисквалифицирован из-за ставок

Николо Фаджоли предложили лучшие условия чем сейчас.
Сегодня, 20:33
Николо Фаджоли
Николо Фаджоли

Итальянский Ювентус продлит контракт c хавбеком, который не сможет помочь команде в этом сезоне.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" согласовали условия нового договора с Николо Фаджоли. Полузащитник подпишет соглашение до июня 2028 с улучшенной зарплатой.

Фаджоли считается частью проекта туринцев несмотря на то, что он дисквалифицирован за участие в скандале со ставками, в ходе которого отстранили от футбола также Сандро Тонали. Отсранение Николо истекает в мае следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что клубы АПЛ собираются принять новое правило, которое может помешать Ньюкаслу приобрести замену Тонали.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Николо Фаджоли

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