По стопам Тоуни: Игрок Ювентуса подозревается в нелегальных ставках
Полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли находится под следствием из-за обвинений в нелегальных ставках. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Итальянский футболист попал в скандал, связанный со ставками на нелегальных платформах. Местная прокуратура начала расследование.
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Отметим, в Италии спортсмены могут делать ставки, однако не на события, из своей дисциплины. Следователи в данный момент пытаются выяснить, действительно ли Фаджоли играл в тотализатор.
Хавбеку за возможное нарушение закона грозит дисквалификация на три года, а также штраф в размере минимум в 25 тысяч евро.
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