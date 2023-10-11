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По стопам Тоуни: Игрок Ювентуса подозревается в нелегальных ставках

Фаджоли попал в неприятную ситуацию.
Сегодня, 16:45
Николо Фаджоли / Getty Images
Николо Фаджоли / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли находится под следствием из-за обвинений в нелегальных ставках. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский футболист попал в скандал, связанный со ставками на нелегальных платформах. Местная прокуратура начала расследование.

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Отметим, в Италии спортсмены могут делать ставки, однако не на события, из своей дисциплины. Следователи в данный момент пытаются выяснить, действительно ли Фаджоли играл в тотализатор.

Хавбеку за возможное нарушение закона грозит дисквалификация на три года, а также штраф в размере минимум в 25 тысяч евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Николо Фаджоли

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