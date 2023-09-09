Исторические кадры: отстраненный игрок сборной Англии провел первую тренировку после восьмимесячного бана

Сегодня, 14:30

Сегодня, 14:30

Айван Тоуни вскоре вернется на футбольное поле.

Нападающий Брентфорда Айван Тоуни поделился фотографиями со своей первой тренировки после бана.

Английский форвард опубликовал пост в Instagram, в котором показал свой тренировочный процесс.

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Тоуни работал над физической подготовкой, ударами, а также скоростными навыками.

Напомним, форвард получил восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушений правил ставок.

Ранее сообщалось, что отстраненный форвард Брентфорда дал интервью о лудомании.

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