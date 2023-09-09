Исторические кадры: отстраненный игрок сборной Англии провел первую тренировку после восьмимесячного бана
Айван Тоуни вскоре вернется на футбольное поле.
Нападающий Брентфорда Айван Тоуни поделился фотографиями со своей первой тренировки после бана.
Английский форвард опубликовал пост в Instagram, в котором показал свой тренировочный процесс.
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Тоуни работал над физической подготовкой, ударами, а также скоростными навыками.
Напомним, форвард получил восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушений правил ставок.
Ранее сообщалось, что отстраненный форвард Брентфорда дал интервью о лудомании.
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