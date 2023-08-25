iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Владелец Интер Майами поделился совместным фото с Месси и Джоковичем

Легенды спорта пересеклись в США.
Сегодня, 20:50
Хорхе Мас / Getty Images
Хорхе Мас / Getty Images

Совладелец Интер Майами Хорхе Мас организовал встречу нападающего клуба Лионеля Месси с Новаком Джоковичем.

"Что за вечер...", – написал Мас в твиттере, прикрепив смайлики двух козлов.

Напомним, 36-летний футболист этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

Ранее сообщалось, что Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Новак Джокович

Статьи по теме

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Месси высказался о возможном завершении карьеры Месси высказался о возможном завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Винисиус травмировался в матче с Сельтой
Европа23:10
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Фатом
Формула 122:56
Вассер объяснил плохой темп Феррари
Европа22:28
Моуринью вновь остался недоволен трансферной кампанией Ромы
Легкая атлетика22:25
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Бех-Романчук приносит Украине первую медаль
Легкая атлетика22:16
Бех-Романчук завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике
Европа21:58
Новичок МЮ вернулся к тренировкам с первой командой
Европа21:52
Почеттино - о Челси: Если не будет трофеев, мы будем говорить о провале проекта
Киберспорт21:26
NaVi пробились в финал нижней сетки в квалификации на The International
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK