Владелец Интер Майами поделился совместным фото с Месси и Джоковичем

Совладелец Интер Майами Хорхе Мас организовал встречу нападающего клуба Лионеля Месси с Новаком Джоковичем.

"Что за вечер...", – написал Мас в твиттере, прикрепив смайлики двух козлов.

Напомним, 36-летний футболист этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

Ранее сообщалось, что Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси.

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