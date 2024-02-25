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Немецкий журналист обрадовался в прямом эфире провалу МЮ в матче с Фулхэмом

Ведущий оказался фанатом "дачников".
Сегодня, 15:51
Арчи Ринд-Тутт / Instagram
Арчи Ринд-Тутт / Instagram

Журналист Бундеслиги Арчи Ринд-Тутт стал звездой в соцсетях после празднования поражения Манчестер Юнайтед в прямом эфире.

Ведущий на футбольном канале открыто обрадовался победе Фулхэма (2:1) над "красными дьяволами".

Отметим, Ринд-Тутт является явным фанатом "дачников", чего отрыто не стесняется и публикует контент, связанный с английским клубом.

Ранее Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм манчестер юнайтед

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