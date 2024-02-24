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Тен Хаг высказался о поражении Манчестер Юнайтед от Фулхэма

Наставник "красных дьяволов" признал, что концовка была отдана сопернику.
Сегодня, 20:51
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг оценил поражение клуба от Фулхэма (1:2).

"В конце Фулхэм ввел мяч из аута в углу поля, мы стали оказывать на игроков давление, но один наш футболист неправильно занял позицию. Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.

Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а затем пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями".

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"У нас возникали проблемы из-за действий соперника на нашем левом фланге. Но мы правильно отреагировали и поняли, как с этим бороться, как выходить из обороны. Как только мы это сделали, у нас стало получаться больше, мы взяли игру под контроль и начали создавать моменты.

Состав, который мы сегодня выставили, должен был принести победу. Мы медленно начинали обе половины игры – надо быть готовыми играть сразу после свистка. За это следует покритиковать. Однако команда проявила и свой характер в обоих таймах", – сказал тен Хаг в интервью ВВС.

Напомним, после 26-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте с 44-мя баллами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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