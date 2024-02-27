Женская сборная Украины cнова разгромила Болгарию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций

В рамках ответного матча плей-офф женской Лиги наций за место в дивизионе B Украина в номинально домашнем матче встретилась с Болгарией.

Уже на первых минутах матча "желто-голубые" обеспечили себе комфортное преимущество в счете благодаря голам Ольги Овдийчук и Инны Глущенко.

В конце поединка подопечные Владимира Пятенко довели счет до разгромного. Отличилась Любовь Шматко.

Таким образом, украинки победили своих оппоненток со счетом 7:0 по сумме двух матчей и сохранили свое место в дивизионе B на следующий розыгрыш Лиги наций.

Украина - Болгария 3:0 (первый матч - 4:0)

Голы: Овдийчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 82

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