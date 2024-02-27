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Манчестер Сити уничтожил Лутон в рамках Кубка Англии благодаря пента-трику Холанда

Норвежец сегодня использовал все шансы.
Вчера, 23:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Во вторник, 27 февраля, Лутон Таун принимал дома Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Интрига в матче была похоронена уже к 20-й минуте. Холанд забил быстрый гол, а потом на 18-й минуте удвоил преимущество "горожан". На 40-й минуте норвежец уже оформил хет-трик и судьба матча была решена.

Красивый удар Джордана Кларка под занавес тайма хоть немного порадовал болельщиков на Кенилуорт Роуд, и второй тайм начался снова с гола Кларка и даже показалось, что Лутон может побороться.

Но так лишь казалось. Холанд забил еще дважды, а последний гвоздь в крышку гроба хозяев забил Матео Ковачич. 2-6 и Манчестер Сити легко проходит в следующий этап.

Статистика матча Лутон Таун - Манчестер Сити 1/8 финала Кубка Англии

Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Голы: Кларк, 45, 52 - Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 14 - 17
Удары в створ: 7 - 15
Фолы: 7 - 4
Угловые: 2 - 2 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Лутон Таун

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