iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

"Горожане" пробились в четвертьфинал Кубка Англии.
Сегодня, 08:32
Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд / Getty Images
Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд / Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Лутон на своем поле принимал Манчестер Сити.

Хозяева дажды поразили ворота гостей, однако этого и вовсе не хватило для позитивного результата.

Главным героем встречи стал форвард Сити Эрлинг Холанд, который оформил пента-трик. Примечательно, что четыре из пяти голов норвежец забил после голевых передачи Кевина Де Брюйне. 

За Манчестер Сити забивал еще Ковачич.

Видео голов и обзор матча Лутон - Манчестер Сити:

Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6
Голы: Кларк, 45, 52 - Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон: Крул - Менги, Берк, Белл (Джонсон 39) - Огбене (Хасиока 62), Кларк (Мпанзу 62), Баркли, Даути - Моррис, Чонг - Вудроу (Таунсенд 56)

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Стоунз (Бобб 77), Аканджи, Аке (Гомес 77) - Ковачич, Нунеш - Силва (Льюис 77), де Брюйне, Грилиш (Доку 38) - Холанд (Альварес 77)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Лутон Таун

Статьи по теме

Манчестер Сити уничтожил Лутон в рамках Кубка Англии благодаря пента-трику Холанда Манчестер Сити уничтожил Лутон в рамках Кубка Англии благодаря пента-трику Холанда
Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити
Ман Сити продлил контракт с талантливым воспитанником Ман Сити продлил контракт с талантливым воспитанником
НХЛ: Нью-Джерси унизил Сан-Хосе, Детройт забросил восемь шайб Вашингтону, Вегас разбил Торонто НХЛ: Нью-Джерси унизил Сан-Хосе, Детройт забросил восемь шайб Вашингтону, Вегас разбил Торонто
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа08:32
Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити
НХЛ08:12
НХЛ: Нью-Джерси унизил Сан-Хосе, Детройт забросил восемь шайб Вашингтону, Вегас разбил Торонто
Формула 108:00
"Последний танец" Хэмилтона и крах Альпин: анонс сезона Формулы 1 2024 года
НБА07:52
НБА: Бостон без Михайлюка расправился с Филадельфией, Детройт шокировал Чикаго, победа Голден Стэйт
Теннис07:27
Ястремская в напряженном матче обыграла американку на старте турнира в США
Теннис07:15
Калинина уверенно обыгралу чешку в первом круге турнира в Остине
Европа00:56
Борнмут Забарного вылетел из Кубка Англии от команды из Чемпионшипа
Европа00:27
Барселона определится с новым тренером в течение месяца
Вчера, 23:55
Европа23:55
Манчестер Сити уничтожил Лутон в рамках Кубка Англии благодаря пента-трику Холанда
Киберспорт23:21
Экс-игрок NAVI будет играть в одной команде с россиянином, который поддерживает войну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK