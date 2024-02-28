Пента-трик Холанда и покер ассистов Де Брюйне в обзоре матча Лутон - Манчестер Сити

В рамках 1/8 финала Кубка Англии Лутон на своем поле принимал Манчестер Сити.

Хозяева дажды поразили ворота гостей, однако этого и вовсе не хватило для позитивного результата.

Главным героем встречи стал форвард Сити Эрлинг Холанд, который оформил пента-трик. Примечательно, что четыре из пяти голов норвежец забил после голевых передачи Кевина Де Брюйне.

За Манчестер Сити забивал еще Ковачич.

Видео голов и обзор матча Лутон - Манчестер Сити:

Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 - Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон: Крул - Менги, Берк, Белл (Джонсон 39) - Огбене (Хасиока 62), Кларк (Мпанзу 62), Баркли, Даути - Моррис, Чонг - Вудроу (Таунсенд 56)

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Стоунз (Бобб 77), Аканджи, Аке (Гомес 77) - Ковачич, Нунеш - Силва (Льюис 77), де Брюйне, Грилиш (Доку 38) - Холанд (Альварес 77)

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