Онана высказался о своем периоде адаптации в Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана высказался о своей адаптации в клубе.

"Я уже знаю, какой я вратарь. Мне потребовалось шесть или семь месяцев даже не для того, чтобы хорошо играть, а просто для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

Для меня это было трудное время. Сейчас я чувствую себя немного лучше. Все было новым, мне было трудно чувствовать себя как дома по многим причинам. Это новая страна.

Теперь я чувствую себя хорошо. Для меня самое главное – быть настроенным, быть счастливым, и тогда я буду сиять".

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"Иногда сталкиваешься с трудной ситуацией. У меня были трудные шесть или семь месяцев. Это было просто что-то странное, я не знаю. Это было хорошее время для меня, чтобы учиться, потому что я многому научился в то время. Я играл в финале Лиги чемпионов, а несколько месяцев спустя выбыл на первом этапе – это стало для меня большим уроком.

Мои одноклубники всегда напоминали мне, кто я такой, какой я вратарь, почему я пришел в этот клуб. Они сказали мне: "Андре, некоторым игрокам потребовалось два года, другим – шесть месяцев, а третьим вообще не нужно было время. У тебя есть характер, чтобы переломить ситуацию". Они всегда верили в меня и с самого начала говорили мне: "Андре, уровень есть, это всего лишь вопрос времени".

Я счастлив. Болельщики очень хорошо относились ко мне, даже в трудные периоды, и я очень благодарен им", – сказал камерунец в интервью ESPN.

Напомним, Онана перешел прошлым летом из Интера в Манчестер Юнайтед за 43 млн фунтов.

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