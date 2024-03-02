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Английский топ-клуб намерен приобрести аргентинского таланта

Аарон Ансельмино может присоединиться к Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 09:22
Аарон Ансельмино / Getty Images
Аарон Ансельмино / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел новый вариант для усиления центра обороны.

Как сообщает аргентинское издание TyC Sports, манкунианцы заинтересованы в услугах 18-летнего защитника местной Боки Хуниорс Аарона Ансельмино. Клуб уже делал запрос о доступности футболиста и отправлял скаутов на матчи Боки.

Источник отмечает, что в контракте аргентинца прописана клаусула в размере 16 млн фунтов стерлингов, однако, неизвестно, будут ли ее применять "красные дьяволы".

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В текущем сезоне Ансельмино еще не провел ни одной игры за основной состав. В прошлой кампании таких матчей было 5. 

Известный немецкий портал Transfermarkt оценивает Аарона в 300 тысяч евро.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Аарон Ансельмино

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