Английский топ-клуб намерен приобрести аргентинского таланта
Манчестер Юнайтед нашел новый вариант для усиления центра обороны.
Как сообщает аргентинское издание TyC Sports, манкунианцы заинтересованы в услугах 18-летнего защитника местной Боки Хуниорс Аарона Ансельмино. Клуб уже делал запрос о доступности футболиста и отправлял скаутов на матчи Боки.
Источник отмечает, что в контракте аргентинца прописана клаусула в размере 16 млн фунтов стерлингов, однако, неизвестно, будут ли ее применять "красные дьяволы".
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В текущем сезоне Ансельмино еще не провел ни одной игры за основной состав. В прошлой кампании таких матчей было 5.
Известный немецкий портал Transfermarkt оценивает Аарона в 300 тысяч евро.
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