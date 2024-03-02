Дорогой вингер первым вылетит из МЮ, когда клуб решит сменить тренера

Антони считается первой фигурой на выход, если Манчестер Юнайтед уволит тен Хага, утверждает teamtalk.

Издание, ссылаясь на источники в клубе, пишет, что нидерландский специалист практически точно покинет клуб летом.

Рэтклифф недоволен тренером, а также намерен летом устроить в клубе серьезную чистку, и Антони - первый номер на выход.

Бразилец был куплен за 82 млн фунтов, однако сейчас его цена упала в два раза и даже так, его будет сложно продать даже в саудовскую лигу.

Однако все убеждены, что новому тренеру не пригодится вингер, у которого одно результативное действие в 27 матчах текущего сезона.

Ранее даже тен Хаг признал, что Антони не оправдывает ожидания.

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