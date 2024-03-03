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Руководство Ньюкасла определилось с судьбой главного тренера

Эдди Хау пользуется полным доверием боссов клуба.
Сегодня, 14:05
Эдди Хау / Getty Images
Эдди Хау / Getty Images

Руководство Ньюкасла полностью доверяет Эдди Хау, утверждает teamtalk.

Ранее, напомним, появилась информация о том, что "сороки" хотят пригласить Юлиана Нагельсманна. Однако она не получила подтверждения.

Сейчас же сообщается, что владельцы Ньюкасла не собираются увольнять Хау, понимая, что результаты команды не в последнюю очередь связаны с кадровыми проблемами.

При этом английский специалист все еще пользуется полным доверием на Сент-Джеймс Парке, считается, что он сможет сделать клуб постоянным участником еврокубков.

Ранее также сообщалось, что будущее другого тренера наоборот висит на волоске.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл

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