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В Бундеслиге намечается еще одна тренерская отставка

Будущее Эдина Терзича стало очень неопределенным.
Сегодня, 12:59
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Будущее Эдина Терзича в Боруссии Дортмунд находится под угрозой, пишет Sky Sport.

Из-за последних неудач команды доверие к главному тренеру постепенно падает. К тому же в Терзиче начинает сомневаться Ватцке, который ранее поддерживал специалиста.

Напомним, что в последних матчах "шмели" слишком часто упускают победы, команда проиграла Хоффенхайму, сыграла вничью с Вольфсбургом и Хайденхаймом.

Имея 44 пункта Боруссия занимает четвертую строчку, а снизу уже поджимает РБ Лейпциг, который отстает на одно очко.

Матч с Вердером станет определяющим в дальнейшем курсе клуба. Руководство дортмундцев ставит во главу углу квалификацию в Лигу чемпионов.

Если бы Боруссия ранее уступила Униону, вопрос с работой Терзича в клубе был бы уже решен, но пока руководство готово подождать еще.

Ранее также сообщалось, что в МЮ не планируют новый контракт с Майну.

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