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Главный тренер Боруссии заинтересовал английские клубы

Эдин Терзич недоволен оценкой своей работы в Германии.
Сегодня, 20:22
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич может покинуть клуб летом, пишет Goal, ссылаясь на Bild.

Немецкий специалист вошел в сферу интересов МЮ и Лестера. И если манкунианцы все еще решают, что делать с тен Хагом, то "лисам" после ухода Марески уже сейчас нужен новый наставник.

При этом сам Терзич готов к смене клуба. Немец остался недоволен оценкой его работы в Германии. В особенности на фоне того, каких похвал он удостоился в остальной Европе.

Отметим, что Боруссия заняла пятое место в чемпионате, но пробилась в финал Лиги чемпионов. 

В итоге, специалист хочет работать в команде, где его заслуги и труд будут оценены справедливо, также ему интересна АПЛ.

Ранее также сообщалось,что Лестер продлил контракт с лидером команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эдин терзич

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