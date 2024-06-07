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Лестер объявил о продлении контракта с Варди

Ветеран "лис" еще пошумит в АПЛ.
Сегодня, 18:53
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Лестер объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди.

Новое соглашение с 37-летним англичанином рассчитано до конца сезона 2024/25.

В сезоне 2023/24 Варди забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил продлить контракты со своими ветеранами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер Джейми Варди

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