Лестер объявил о продлении контракта с Варди

Ветеран "лис" еще пошумит в АПЛ.

Лестер объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди.

Новое соглашение с 37-летним англичанином рассчитано до конца сезона 2024/25.

We’re thrilled to announce our iconic No.9 has agreed a new deal to 2025 📝 — Leicester City (@LCFC) June 7, 2024

В сезоне 2023/24 Варди забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил продлить контракты со своими ветеранами.

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