"Мальчики против мужчин": Рой Кин оценил победу Ман Сити над МЮ

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил поражение клуба от Манчестер Сити (1:3).

"Они проиграли одиннадцать матчей в лиге. Это пугающая статистика".

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"В конце это была игра мужчин против мальчиков. Они просто держались, совершали ошибки. Могли пропустить четыре или пять голов", – сказал Кин в интервью BBC.

Напомним, после 27 туров Манчестер Юнайтед занимает шестое место, набрав 44 балла, а Манчестер Сити идет на второй строчке с 62 очками.

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