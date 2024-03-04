Лидер Ман Юнайтед высказался о приходе в клуб нового совладельца

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро поделился мыслями о приходе в клуб Джима Рэтклиффа, который приобрел 25% акций и будет отвечать за спортивную составляющую.

По словам бразильского полузащитника, британский бизнесмен обладает достаточным уровнем амбициозности, который нужен для управления топ-клубом.

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"Новые владельцы имеют амбициозные планы. Надеюсь, что они будут расти вместе с нами.

Для клуба важно иметь людей, которые хотят здесь развиваться", - цитирует слова Каземиро Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN Brazil/

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