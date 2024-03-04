iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Ман Юнайтед высказался о приходе в клуб нового совладельца

Каземиро доволен амбициозностью Джима Рэтклиффа.
Сегодня, 10:42
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро поделился мыслями о приходе в клуб Джима Рэтклиффа, который приобрел 25% акций и будет отвечать за спортивную составляющую.

По словам бразильского полузащитника, британский бизнесмен обладает достаточным уровнем амбициозности, который нужен для управления топ-клубом.

Читай также: Манчестер Юнайтед не спешит подписывать новый контракт с главным открытием сезона

"Новые владельцы имеют амбициозные планы. Надеюсь, что они будут расти вместе с нами.

Для клуба важно иметь людей, которые хотят здесь развиваться", - цитирует слова Каземиро Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN Brazil/

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро манчестер юнайтед

Статьи по теме

Тухель хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед Тухель хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед
"Мальчики против мужчин": Рой Кин оценил победу Ман Сити над МЮ "Мальчики против мужчин": Рой Кин оценил победу Ман Сити над МЮ
Тотальное превосходство: Манчестер Сити уничтожил Манчестер Юнайтед Тотальное превосходство: Манчестер Сити уничтожил Манчестер Юнайтед
Холанд не реализовал момент с невероятным xG в матче против Манчестер Юнайтед Холанд не реализовал момент с невероятным xG в матче против Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа13:21
Один из лидеров Барселоны обвинил команду в недостатке амбициозности
Бокс13:20
"Черт с ним": Фьюри сделал предупреждение Усику, оценив свое состояние после рассечения
Европа12:56
Тухель хотел бы возглавить Манчестер Юнайтед
Бокс12:42
"Должен целовать мне ноги": Фьюри уверен, что сделал Нганну звездой
Европа12:17
Главный тренер Жироны высказался о неудачной игре с Мальоркой
Бокс11:56
"Не слишком беспокоюсь": Джошуа усомнился в проведении боя Усик - Фьюри
Европа11:47
Пушич - о поединке с Кривбассом: Могу посетовать лишь на то, что мы не забили больше
Бокс11:16
"Передайте Усику, что Туз вернулся": Фьюри возобновил тренировки после рассечения
Европа11:15
Легендарный испанский вратарь высказался об игре Лунина за Реал
Европа10:42
Лидер Ман Юнайтед высказался о приходе в клуб нового совладельца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK