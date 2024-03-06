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Спортинг - Аталанта: Обзор и результат матча Лиги Европы 06.03.2024

Команды по разу отметились голами в первом тайме.
Вчера, 21:43
Спортинг - Аталанта
Спортинг - Аталанта

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Спортинг на своем поле встретилась с Аталантой.

Именно хозяева открыли счет в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал Паулинью, который вышел в старте вместо основного бомбардира команды Виктора Дьокереша.

Еще до перерыва бергамаски смогли восстановить паритет в данном противостоянии благодаря голу Джанлуки Скамакки на 39-й минуте поединка.

Во втором тайме более активными были гости, которые имели несколько голевых моментов, в частности, удар Адемолы Лукмана с близкой дистанции, на который ответил Себастьян Коатес, едва не забив после подачи со штрафного, а также отмененный забитый мяч Эль-Биляля Туре в конце встречи.

Таким образом, команды разошлись миром, оставив вопрос о победителе двухматчевого противостояния открытым до следующей недели. 

Статистика матча Лиги Европы Спортинг - Аталанта

Спортинг - Аталанта 1:1

Голы: Паулинью, 17 - Скамакка, 39

xG: 0.20 - 1.08
Владение мячом: 47% - 53
Удары: 5 - 13
Удары в створ ворот: 2 -3

Спортинг: Исраэл - Куарежма, Коатес, Диоманде (Сен Жюст, 46) - Катаму, Коиндреди (Гьюлманд, 46), Морита (Браганса, 84), Рейс - Эдвардс (Дьокереш, 46), Паулинью (Эшгаю, 68), Тринкан

Аталанта: Муссо - Джимсити, Гин (Скальвини, 46), Колашинац - Гольм (Дзаппакоста, 90), де Рон, Эдерсон, Руджери - миранчук (Копмейнерс, 72) - Скамакка (Туре, 81), Лукман (Де Кетеларе, 72

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта спортинг

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