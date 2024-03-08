Почеттино - об освистывании болельщиками: На их месте я бы вел себя так же

Маурисио Почеттино понимает, почему болельщики плохо относятся к клубу.

Наставник Челси заявил, что на месте фанатов Челси тоже бы освистывал игроков, потому что они не оправдывают ожиданий.

А потмоу игроки должны принять этот факт и взвалить на себя ответственность за результаты и наконец начать демонстрировать достойную игру.

"Нечего жаловаться. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование. Нам нужно принять критику и принять то, как фанаты себя ведут.

Нам нужно совершенствоваться в том, как мы играем, и в результатах, и попытаться изменить это ощущение. Конечно, нам нужны наши болельщики.

Это футбол. Возможно, если бы я был болельщиком и был на трибуне, я бы вел себя так же, как они, потому что это «Челси», мы не оправдываем ожиданий, и именно поэтому они так реагируют.

Нам нужно это принять и нести ответственность за свою игру. Нам нужно очень усердно работать, чтобы совершенствоваться и выигрывать игры", - цитирует Почеттино Football London.

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