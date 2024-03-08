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"Челси или Рома? Я должен быть умным": Лукаку прокомментировал свое будущее

Бельгиец извлек урок из прошлого, вспомнив свое печально известное интервью о трансфере из Интера в Лондон.
Сегодня, 01:01
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку стал автором одного из четырех голов Ромы в ворота Брайтона в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Во время послематчевого интервью у 30-летнего бельгийца спросили, где он видит себя в будущем: в Челси или Роме.

"Я не хочу, чтобы в Англии (из-за ответа) начались скандалы. Я должен быть умным, вы понимаете, о чем я. Усвоил ли я урок? Отпустите меня, ребята...", - цитирует форварда Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 голов и 4 ассиста.

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Напомним, что Лукаку выступает в Роме на правах аренды, а его контракт с Челси действует до лета 2026 года.

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