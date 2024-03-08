"Челси или Рома? Я должен быть умным": Лукаку прокомментировал свое будущее

Бельгиец извлек урок из прошлого, вспомнив свое печально известное интервью о трансфере из Интера в Лондон.

Ромелу Лукаку стал автором одного из четырех голов Ромы в ворота Брайтона в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Во время послематчевого интервью у 30-летнего бельгийца спросили, где он видит себя в будущем: в Челси или Роме.

"Я не хочу, чтобы в Англии (из-за ответа) начались скандалы. Я должен быть умным, вы понимаете, о чем я. Усвоил ли я урок? Отпустите меня, ребята...", - цитирует форварда Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 18 голов и 4 ассиста.

Читай также: Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм

Напомним, что Лукаку выступает в Роме на правах аренды, а его контракт с Челси действует до лета 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!