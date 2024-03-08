Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм

На европейских стадионах прошли матчи второго по статусу клубного турнира Старого Света.

В четверг, 7 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В Марселе на Велодроме местный Олимпик принимал Вильярреал. Испанцы ничего не смогли противопоставить своему оппоненту, у которого снова блистал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонский форвард оформил дубль, чем обновил свой бомбардирский рекорд турнира. В этой паре уже все ясно - бывший соперник Шахтера практически наверняка гарантировал себе место в 1/4 финала.

Источник: Getty Images

Марсель - Вильярреал 4:0

Голы: Верету, 23, Москера, 28 (аг.), Обамеянг, 42 (пен.), 59.

Ожидаемые голы (xG): 3,00 - 0,24

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 7 - 0

Фолы: 12 - 15

Удаление: Морено, 62 (Вильярреал, вторая желтая карточка).

Параллельно на Сан-Сиро в гости к Милану пожаловала Славия, которая летом выбила Зарю из квалификации.

В середине первого тайма чехи остались в меньшинстве после грубого фола Малика Диуфа. Вскоре "россонери" открыли счет усилиями Оливье Жиру. Однако спустя всего пару минут Славия отыгралась благодаря красивому голу Давида Доудеры.

К перерыву итальянцы воспользовались численным преимуществом, отправив в ворота соперника два гола. Но пражский коллектив не сдавался и снова забил, однако гол Кристиана Пулишича поставил точку в матче.

Источник: Getty Images

Милан - Славия 4:2

Голы: Жиру, 34, Рейндерс, 44, Лофтус-Чик, 45+1, Пулишич, 85 - Доудера, 36, Шранц, 65.

Ожидаемые голы (xG): 2,41 - 0,44

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 8 - 9

Удаление: Диуф, 26 (Славия, грубая игра).

Самым равным поединком из данной троицы получилась встреча Фрайбурга и Вест Хэма.

Команды очень долго не могли забить и казалось, что матч завершится нулевой ничьей. Но на последних минутах основного времени Михаэль Грегорич вырвал для немцев победу.

Источник: Getty Images

Фрайбург - Вест Хэм 1:0

Гол: Грегорич, 81.

Ожидаемые голы (xG): 1,72 - 1,23

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 6 - 9

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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