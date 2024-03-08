iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм

На европейских стадионах прошли матчи второго по статусу клубного турнира Старого Света.
Сегодня, 00:03
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В четверг, 7 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В Марселе на Велодроме местный Олимпик принимал Вильярреал. Испанцы ничего не смогли противопоставить своему оппоненту, у которого снова блистал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонский форвард оформил дубль, чем обновил свой бомбардирский рекорд турнира. В этой паре уже все ясно - бывший соперник Шахтера практически наверняка гарантировал себе место в 1/4 финала.

Источник: Getty Images

Марсель - Вильярреал 4:0
Голы: Верету, 23, Москера, 28 (аг.), Обамеянг, 42 (пен.), 59.

Ожидаемые голы (xG): 3,00 - 0,24
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 7 - 0
Фолы: 12 - 15

Удаление: Морено, 62 (Вильярреал, вторая желтая карточка).

Параллельно на Сан-Сиро в гости к Милану пожаловала Славия, которая летом выбила Зарю из квалификации.

В середине первого тайма чехи остались в меньшинстве после грубого фола Малика Диуфа. Вскоре "россонери" открыли счет усилиями Оливье Жиру. Однако спустя всего пару минут Славия отыгралась благодаря красивому голу Давида Доудеры.

К перерыву итальянцы воспользовались численным преимуществом, отправив в ворота соперника два гола. Но пражский коллектив не сдавался и снова забил, однако гол Кристиана Пулишича поставил точку в матче.

Источник: Getty Images

Милан - Славия 4:2
Голы: Жиру, 34, Рейндерс, 44, Лофтус-Чик, 45+1, Пулишич, 85 - Доудера, 36, Шранц, 65.

Ожидаемые голы (xG): 2,41 - 0,44
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 8 - 9

Удаление: Диуф, 26 (Славия, грубая игра).

Самым равным поединком из данной троицы получилась встреча Фрайбурга и Вест Хэма.

Команды очень долго не могли забить и казалось, что матч завершится нулевой ничьей. Но на последних минутах основного времени Михаэль Грегорич вырвал для немцев победу.

Источник: Getty Images

Фрайбург - Вест Хэм 1:0
Гол: Грегорич, 81.

Ожидаемые голы (xG): 1,72 - 1,23
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 6 - 9

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан марсель вильярреал фрайбург Вест Хэм Славия Прага

Статьи по теме

Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро
В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана
Эвертон Миколенко не удержал ничью против Вест Хэма, провалив концовку матча Эвертон Миколенко не удержал ничью против Вест Хэма, провалив концовку матча
Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа01:01
"Челси или Рома? Я должен быть умным": Лукаку прокомментировал свое будущее
Европа00:52
Красивый поступок: Клопп оставил автограф на флаге Украины
НБА00:50
Дрэймонд Грин обошел легендарного Ларри Берда в важном статистическом покказателе
Бокс00:33
"Еще есть настоящие воины": Камбосос продолжает подогревать интерес к бою с Ломаченко
Европа00:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK