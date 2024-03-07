Рома - Брайтон 4:0 результат и обзор матча Лиги Европы

Римский коллектив сделал большую заявку на выход в четвертьфинал турнира.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Рома на своем поле принимала Брайтон.

Римский коллектив не позволил команде Роберто Де Дзерби что-либо сделать. В свою очередь, команда Даниэля Де Росси разгромила соперника.

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В первом тайме за хозяев забили Лукаку и Дибала, а после перерыва свои моменты реализовали Манчини и Кристанте.

Второй поединок команд пройдет в четверг, 13 марта.

Статистика первого матча Рома - Брайтон 1/8 финала Лиги Европы

Рома - Брайтон 4:0

Голы: Дибала, 13, Лукаку, 43, Манчини, 64, Кристанте, 68

Ожидаемые голы (xG): 2.67-0.64

Владение мячом: 43%-57%

Удары: 13-12

Удары в створ: 7-3

Фолы: 5-8

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