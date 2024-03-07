iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Брайтон 4:0 результат и обзор матча Лиги Европы

Римский коллектив сделал большую заявку на выход в четвертьфинал турнира.
Вчера, 21:41
Рома переиграла Брайтон / Getty Images
Рома переиграла Брайтон / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Рома на своем поле принимала Брайтон.

Римский коллектив не позволил команде Роберто Де Дзерби что-либо сделать. В свою очередь, команда Даниэля Де Росси разгромила соперника.

Читай также: Спортинг и Аталанта не выявили победителя в матче Лиги Европы

В первом тайме за хозяев забили Лукаку и Дибала, а после перерыва свои моменты реализовали Манчини и Кристанте.

Второй поединок команд пройдет в четверг, 13 марта.

Статистика первого матча Рома - Брайтон 1/8 финала Лиги Европы

Рома - Брайтон 4:0
Голы: Дибала, 13, Лукаку, 43, Манчини, 64, Кристанте, 68

Ожидаемые голы (xG): 2.67-0.64
Владение мячом: 43%-57%
Удары: 13-12
Удары в створ: 7-3 
Фолы: 5-8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Брайтон

Статьи по теме

В Роме определились с будущим Де Росси В Роме определились с будущим Де Росси
Рома разгромила на выезде Монцу благодаря шикарной игре Дибалы и Лукаку Рома разгромила на выезде Монцу благодаря шикарной игре Дибалы и Лукаку
Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего
Рома готовит новый контракт своему лидеру без пункта о сумме отступных Рома готовит новый контракт своему лидеру без пункта о сумме отступных
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
Бокс23:40
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
НБА23:36
Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя
Киберспорт23:26
BLAST Premier Spring Showdown: Liquid сенсационно вылетели от португальцев, OG выбили Complexity
Бокс23:15
Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK