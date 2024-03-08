Тен Гаг: Если бы в МЮ не было столько травм, мы могли бы иметь 75 побед

Нидерландец имел в виду весь период пребывания в клубе.

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг прокомментировал достижения команды под его руководством.

У руля манкунианцев нидерландец выиграл 61 матч из 100, однако он уверен, что команда должна была выигрывать больше.

"Мы двигаемся в правильном направлении. Были бы доступны футболисты, мы могли бы легко выиграть 70 или 75 матчей. Это говорит о светлом будущем команды, когда игроки будут доступны.

Сравните показатели с другими тренерами и командами или предыдущими тренерами в этом клубе, и вы увидите блестящее будущее – хороший баланс в составе с точки зрения возраста.

Мы могли бы легко выиграть 75 из 100 игр – это большая разница с той статистикой, которую вы упомянули", – приводит слова тен Хага BBC.

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