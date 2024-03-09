Хавбек Манчестер Юнайтед может потерять миллион фунтов из-за отца своей девушки

Полузащитнику Манчестер Юнайтед Скотту Мактоминею грозит потеря одного миллиона фунтов стерлингов после инвестирования в обанкротившуюся фирму, которой управляет отец его девушки.

По данным The Sun, компания Fortress Capital Partners, которой управляют девушка футболиста Кэмерон Ридинг и ее отец Эшли, задолжала 18 миллионов фунтов стерлингов, оставив без средств 230 человек.

Фирма взяла кредит у инвесторов, в том числе у звезды Boyzone Шейна Линча, а затем ссудил его под более высокие процентные ставки.

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Ридинги также потратили миллионы на роскошную инвестиционную недвижимость в Великобритании, Дубае и Испании. Мактоминей одолжил Fortress один миллион фунтов на покупку одного из них в Португалии.

Шотландский полузащитник теперь может получить обратно всего 100 тысяч фунтов после того, как администраторы подтвердили, что инвесторы, как ожидается, получат только 10 пенсов от каждого вложенного ими фунта стерлингов.

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