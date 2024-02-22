Манчестер Юнайтед планирует летнюю чистку состава, чтобы вписаться в ФФП

Новый совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф сразу же дал понять, что он намерен вернуть клуб на вершину футбола.

Однако из-за огромных трат в прошлом и неумения продавать ненужных игроков "красные дьяволы" не смогут рассчитывать на дорогостоящие приобретения будущим летом.

Более того, клубу придется организовать чистку ростера, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей, сообщает ESPN.

По информации источника, под угрозой расставания находятся одиннадцать футболистов, в том числе Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Харри Магуайр, Скотт МакТоминей, Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф.

У Антони Марсьяля заканчивается контракт и клуб не собирается его продлевать. МЮ также планирует выслушать предложения по игрокам, которые сейчас находятся в аренде (Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри, Брендон Уильямс).

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Ранее стало известно, что финский бизнесмен, который высказывал желание приобрести Манчестер Юнайтед, оказался в розыске Интерпола.

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